Union nationale: Paul Marie Gondjout dénonce une gestion totalitaire de Paulette Missambo

Les vieux démons de la division auraient-ils refait surface du côté de l’Union nationale? C’est la question qui taraude les esprits ce jeudi 27 janvier 2022 après la diffusion par de nombreux média d’information faisant état d’une sortie pour le moins tonitruantes de l’ancien secrétaire exécutif adjoint de cette formation politique Paul Marie Gondjout, où il accuserait l’actuel présidente Paulette Missambo de gestion totalitaire du parti.

En effet, dans une lettre adressée à la présidente de l’Union nationale(UN) ce 26 janvier 2022, Paul-Marie Gondjout, a remis en cause les décisions prises ces dernières qui selon lui pourrait aboutir à la dislocation du parti et mettre un terme à la dynamique de rassemblement et de transparence pourtant prônée lors de la rentrée politique du 8 janvier dernier.

Au nombre des griefs faits à la présidente de cette formation politique, Paul Marie Gondjout s’insurge contre la délocalisation du « du parti pour le transférer à son QG de campagne ». Pour lui cette délocalisation s’est faite en l’absence de tout communiqué officiel, rompant ainsi avec l’histoire et les symboles du parti.

Par ailleurs, il demande des explications sur la nomination de deux représentants provinciaux notamment du Haut-Ogooué et de la Ngounié qui selon lui n’étaient pas militants du parti à la date de leur nomination », mais aussi que la campagne d’adhésion lancée récemment se deroulerait en violation de « l’article 20 alinéa 7 1er tiret des Statuts, complété par le 1er article du Règlement Intérieur » car les campagnes se font dans les organes de base dans un principe de permanence.

Autre fait et non des moindres l’annulation du fichier des membres du parti datant de 2014 sans communication officielle et la réactualisation du dernier fichier ayant servi à l’élection de la président. « Une manœuvre inacceptable qui pourrait, le cas échéant, remettre en cause votre élection à la tête de notre parti » a-t-il averti.