Union nationale: le bureau du congrès reporte sine die la tenue des élections

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, ce mercredi 03 mars 2021 et daté du mardi 2 mars que le président du bureau du congrès de l’Union nationale (UN), parti politique dirigé par Zacharie Myboto qui compte passer la main à l’issue de ce conclave a annoncé le report de la tenue de son congrès extraordinaire prévue initialement pour demain jeudi 6 mars.

Alors que les deux candidats en lice Paulette Missambo et Paul Marie Gondjout affûtaient leurs armes pour la tenue ce jeudi 6 mars 2021 du congrès qui devait voir l’élection du président, des vices-président et des membres du secrétariat exécutif de cette formation politique fondée il y a un peu plus d’une dizaine d’années, les militants et sympathisants devrons encore attendre quelques mois.

Le bureau du congrès de l’Union nationale dirigé par Raphaël Bandega Lendoye a, par le billet d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, annoncé le report à une date ultérieure la tenue dudit congrès. « En l’état actuel et en raison des contraintes sanitaires le congrès de l’union nationale ne peut avoir lieu quelques projets été le 6 mars 2021 », a-t-on pu lire.

La session extraordinaire du congrès de l’Union nationale qui aura pour principal ordre du jour la réélection du bureau exécutif se tiendra donc, à une date qu’il conviendra au bureau du congrès de communiquer. En attendant, les deux candidats en lice continuerons leur campagne auprès des militants de cette formation politique qui fut au cours du premier mandat d’Ali Bongo Ondimba, la principale force de l’opposition.