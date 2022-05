Union africaine: près de 86 milliards collectés pour la gestion des crises humanitaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 28 mai dernier s’est clos le double sommet de l’Union africaine de Malabo en Guinée-Equatoriale. Une rencontre ayant réuni les chef d’Etat et de gouvernement qui pour l’occasion ont adopté une déclaration sur les changements de pouvoir anticonstitutionnels et le terrorisme et annoncé la collecte de près de 86 milliards de F CFA pour gérer les crises humanitaires

Ces deux sommets extraordinaires qui avaient comme ordre du jour les crises humanitaires causés par le terrorisme, et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, étaient l’occasion pour les 52 Etats membres d’échanger sur les solutions à apporter à ces problématiques qui touchent de nombreux pays africains.

« Environ 113 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Afrique, dont 48 millions sont des réfugiés, des demandeurs d’asile et des déplacés internes », a indiqué le président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat, lors de la cérémonie d’ouverture. Ainsi, lors de la journée dédiée aux crises humanitaires, les chefs d’Etat ont récolté près de 86 milliards de FCFA pour « mener à bien l’action humanitaire ».

Le second sommet a, quant à lui abordé « le terrorisme, une gangrène qui infecte progressivement toutes les régions du continent, de la Libye au Mozambique, du Mali à la Somalie, en passant par le Sahel, le bassin du lac Tchad et l’est de la RDC ».