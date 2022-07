Union Africaine: lancement du programme Éducation plus en faveur des adolescentes en Afrique subsaharienne

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réunis à Lusaka en Zambie le lundi 18 juillet dernier, les dirigeants de l’Union africaine (UA) ont procédé au lancement de l’initiative dénommée « Education Plus ». Un programme qui a pour objectif d’éliminer les infections au VIH en retenant davantage de filles dans l’éducation jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire.

Afin de faire face aux situations qui menacent l’avenir des jeunes filles et femmes en Afrique subsaharienne notamment les infections au VIH, le système des Nations Unies a initié le programme Éducation plus. Un programme basé sur les droits des femmes et des filles et qui vise à prendre des mesures pour maintenir les adolescentes à l’école, tout en veillant à la qualité des investissements destinés à l’émancipation de ces dernières.

En effet, selon l’OnuSida, l’Afrique subsaharienne est l’épicentre du VIH/Sida, touchant de manière disproportionnée les adolescentes et les jeunes femmes. l’initiative Education plus est un outil qui permettra de réduire les discriminations en matière d’égalité de genre afin de promouvoir l’égalité des sexes et l’inclusion. D’ailleurs, selon l’organisation onusienne « des études montrent que le risque d’infection au VIH des filles vivant dans des pays d’Afrique à forte prévalence est divisé par deux lorsqu’elles sont scolarisées dans le secondaire».



Ainsi, ce projet offre une opportunité au gouvernement de créer un environnement dans lequel les jeunes filles peuvent atteindre leur plein potentiel. Il serait judicieux de rappeler que le Cameroun est le pionnier dans le lancement du programme Education plus soutenu par l’ONUSIDA, l’UNESCO, l’UNFPA, l’UNICEF et ONU-Femmes en faveur de l’éducation et de l’émancipation des adolescentes.

Geneviève Dewuno