Union africaine : Ali Bongo pour une solidarité plus prononcée

Du 15 et 16 juillet 2023 à Nairobi au Kenya s’est tenue la 5ème réunion de coordination semestrielle entre l’Union africaine, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux. Une rencontre qui a vu la participation du chef de l’État Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), qui lors de son discours a appelé les membres à plus de solidarité.

Organisée sous le thème : accélération de la Zone de libre échange africaine (ZLECAF), cette rencontre a vu la participation des présidents en exercice des 5 communautés économiques régionales (CER) et mécanismes régionaux (MR). Une occasion pour les parties prenantes de passer en revue les actions menées et de réfléchir à la résolution des maux qui minent le continent.

La mutualisation des efforts pour une Afrique forte

Après avoir présenté la progression dans la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), le président gabonais a encouragé les membres de l’institution à se serrer davantage les coudes. En effet, Ali Bongo Ondimba a invité ses homologues à renforcer les rapports de coopération notamment dans la sécurisation maritime du Golf de Guinée.

Une intervention qui a permis de rappeler la nécessité de réduire les obstacles à l’intégration régionale et au développement du continent. Des handicaps que le président de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat n’a pas manqué de rappeler. « Au nombre de ces contraintes, je voudrais citer, en particulier, le déficit de financement pour la mise en œuvre du programme d’infrastructures à l’échelle continentale et la dégradation de la situation de la paix et de la sécurité en Afrique » a-t-il déclaré.

Un bilan de la ZLECAF

L’événement a permis de passer en revue les dix derniers mois de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui a tenu sa première réunion consultative à la ZES de Nkok au Gabon. Ainsi, en termes d’avancées, le président de l’UA, Azali Assoumani a cité la création d’un fonds d’ajustement et le lancement de l’initiative du commerce guidé. Pour ce dernier, il s’agit d’une initiative dont l’objectif est de faciliter le commerce intra-africain.

Rappelons que la réunion de coordination a été lancée en juillet 2019 à Niamey au Niger. C’est un espace d’évaluation de l’Union africaine. Y sont examinés, le chemin parcouru et les entraves à une intégration efficace et productive. L’objectif final est de renforcer les économies nationales et de donner à l’Afrique une meilleure posture, un rayonnement international.

Iris OBANGA