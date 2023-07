Unifac Fatshi U-20 : les Panthéreaux sacrés champions !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au terme d’une courte mais brillante compétition que les Panthéreaux U-20 se sont adjugés le titre de champion de la coupe Unifac Fatshi. Les hommes d’Anicet Yala ont dominé leur unique poule avec une victoire finale face à la Centrafrique sur le score de 2 buts à zéro. Mebale et Bouanga ont inscrit les buts.

Au terme d’un sans faute, Anicet Yala et ses poulains ont su taire les critiques autour d’eux. Et pour cause, les Panthéreaux du Gabon ont déjoué tous les pronostics défavorables. Match après match, la juvénile équipe des félins à tour à tour dévoré ses adversaires qui n’ont pas fait le poids.

Une coupe maîtrisée de bout en bout

C’est en tout cas ce qui se dégage. S’ils ont paru hésitants face aux Léopards de la RDC pour une victoire à l’arrivée 4 buts à 3, les jeunes félins ont vite fait de se remettre en scelle. Face au Congo Brazzaville, un contrôle était perceptible notamment dans les temps faibles.

L’apothéose a été la 3e rencontre contre la République Centrafricaine emmenée par Omar Sawadogo Bouanga intraitable. Le bambin de 17 ans a crevé l’écran dès son entrée. Peu avant, c’est Jalex Mebale qui se distinguait. Une victoire synonyme de sacre pour cette première édition dudit tournoi.

Les Panthéreaux U-20 revanchards !

Si les seniors avaient piétiné à Franceville, la barre semble désormais redressée avec ce sacre au stade des martyrs des Panthéreaux. En effet, partis sur la pointe des pieds avec des limites dans la préparation, l’équipe qui venait d’avoir un nouveau sélectionneur a surpris plus d’un.

Fond de jeu retrouvé, dynamique collective certaine, Anicet Yala semble avoir trouvé le bon filon. Les performances qui ont suivi ne sont que le fruit d’un travail d’équipe. Sublimé par les individualités peu connues du grand public avant la compétition. Curtis Junior Makosso incarne cette jeunesse.

Le classement

1er Gabon (7 points +3) , 2e RDC (6 points) , 3e Congo (4 points) , 4e RCA (0 point).