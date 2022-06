UNICEF: les quatre astuces pour tisser des liens avec son enfant

Ecouter cet article Ecouter cet article

La communication parent enfant, un moyen qui contribue énormément à l’harmonie et le bien–être des enfants nécessite la mise en pratique de certains éléments fondamentaux. C’est dans cette optique que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) a mis un accent particulier sur les actions à poser à l’endroit de son enfant afin de renforcer les liens.

Le bien/être de tout enfant est très souvent conditionné par l’environnement dans lequel ce dernier évolue. Afin qu’il se sente soutenu et en sécurité l’Unicef a élaboré quatre astuces pour les parents en vue de renforcer l’harmonie et la complicité entre un parent et son enfant.

Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance, les liens se créent à partir de l’écoute attentive qui passe par l’utilisation des gestes simples tels que des sourires, les hochements de la tête, et le fait de lui poser des questions. Puis il y a également l’importance d’amener son enfant à expliquer ses émotions à ce niveau la responsabilité du parent sera d’aider l’enfant à trouver des mots pour décrire ce qu’il ressent la joie, la peur ou la colère.

Rire tout comme partager de bons moments avec son enfant aide à entretenir une relation saine. Enfin, pour les enfants, les parents sont des modèles par conséquent il est très important de veiller sur ce qu’il faut faire et dire. Ainsi à travers ces outils l’Unicef s’engage aux côtés des parents afin de contribuer à la santé mentale et au bien être des enfants. C’est connu de tous, les enfants sont des êtres vulnérables.

