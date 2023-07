UNICEF : campagne de vaccinations maternelle et infantile gratuites 04 au 13 juillet

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 04 au 13 juillet 2023 le ministère de la Santé en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) organise une campagne de vaccinations maternelle et infantile gratuite destinée aux enfants de 0 à 11 mois. Ainsi, outre les enfants qui ont été insuffisamment vaccinés, les femmes enceintes, une vaccination spéciale contre la Covid-19 sera également possible pour les personnes à risque.

C’est par le biais d’un communiqué datant du 1er juillet que l’UNICEF Gabon a rendu publique la tenue de cette campagne qui se deroulera sur l’ensemble du territoire national. Ladite campagne sera organisée par le ministère de la Santé à travers le Programme élargi pour la vaccination (PEV) en collaboration avec l’agence de l’Organisation des Nations unies consacrée à l’amélioration et à la promotion de la condition des enfants.

Ainsi, cette campagne se déroulera dans les centres de Protection maternelle et infantile (PMI), les structures de santé publiques, parapubliques et privées, mais aussi au sein des communautés avec le déploiement d’agents vaccinateurs sur le terrain. Elle a pour objectif de lutter contre les maladies infantiles et maternelles. Les vaccins, ainsi inoculés, permettront de prévenir les formes graves de la rougeole, la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, les méningites, le tétanos, l’hépatite, la pneumonie et la fièvre jaune.

Une vaccination spéciale contre la Covid-10

Placé sous le slogan « La vaccination est un droit pour chaque enfant et un devoir pour chaque parent », cette campagne de vaccinations maternelle et infantile sera également marqué par une vaccination spéciale contre la Covid-19 pour les personnes à risque. Il s’agit notamment des femmes enceintes, des personnes présentant des comorbidités, des personnes âgées et des agents de Santé.



Pour permettre d’obtenir des résultats probants lors de cette campagne, le ministère de la Santé à travers le Programme élargi pour la vaccination a, dans un spot de sensibilisation, rappeler que la vaccination est le meilleur moyen de protéger les enfants contre les maladies infantiles. « Tout enfant a droit à la vaccination. À chaque âge, son vaccin. Un enfant vacciné, un enfant protégé », ont-ils indiqué.

Désirée Minkoh