UNFPA: plus de 4500 exemplaires du magazine «On dit quoi ?» distribués dans le Grand Libreville

C’est ce dimanche 4 septembre 2022 la campagne de distribution du magazine « On dit quoi ? » édition spéciale jeunesse de Juillet- Août.Initiée par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), cette activité qui a permis de toucher plus de 4500 personnes dans le Grand Libreville vise à vulgariser les domaines de la Santé sexuelle et reproductive, l’employabilité, le développement des compétences et le volontariat chez les jeunes.

À l’heure où grimpent de manière vertigineuse la délinquance juvénile et la déperdition scolaire dans notre pays, le Fonds des Nations Unies pour la Population ne ménage aucun effort pour soutenir la jeunesse. Dernier fait en date, le lancement d’une vaste campagne de distribution du magazine « On dit quoi ? » édition spéciale jeunesse de Juillet- Août de l’année en cours et ce, dans le Grand Libreville qui comprend Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum.

Déroulée du samedi 3 au dimanche 4 septembre 2022, cette activité a pu bénéficier de l’accompagnement technique de plusieurs Organisations non gouvernementales (ONG) et Associations des jeunes. Il s’agit entre autres d’Afriya, l’ONG Santé + Pro Humanitus et la Communauté des jeunes de Kalikak. L’ensemble des volontaires mis à contribution de cette campagne ont mutualisé leurs efforts pour, au final, distribuer plus de 4500 exemplaires.

Selon les responsables de ladite campagne pour le compte de l’organe onusien, si la communication digitale a débuté depuis 1 mois, la campagne de distribution gratuite a permis de concrétiser cette débauche d’énergie pour le bien-être de la jeunesse du Gabon. « L’objectif de ce magazine est de permettre aux jeunes d’avoir des informations nécessaires et pertinentes sur les domaines tels que la Santé Sexuelle et Reproductive, l’employabilité, le développement des compétences et le volontariat », ont-ils conclu. Une initiative à implémenter à l’intérieur du pays.