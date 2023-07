UNESCO : l’Egypte sollicite le soutien du Gabon pour le poste de directeur général

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre des Affaires étrangères Hermann Immongault a reçu en audience l’ambassadeur de l’Egypte, Seif Kandeel, le mercredi 5 juillet 2023. Il était question pour ce dernier de solliciter le soutien du Gabon pour la candidature de l’Egyptien Khaled El-Anany au poste de directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) pour la période de 2025 à 2029.

Officialisée par le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouly, la candidature de l’ancien ministre du Tourisme et des Antiquités au poste de directeur général de l’Unesco commence à faire son petit bout de chemin. C’est d’ailleurs dans cette optique d’accroître les chances de ce dernier que Seif Kandeel a tenu à s’entretenir avec le chef de la diplomatie gabonaise.

Lors de cette audience, les deux personnalités ont échangé sur des questions de coopération et des relations d’amitié entre les deux pays. Aussi, le diplomate égyptien a tenu à solliciter l’aide et le soutien du Gabon pour la candidature de Khaled El-Anany au poste de directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture pour la période de 2025 à 2029.

Une sollicitation à laquelle le membre du gouvernement a répondu favorablement. Il faut dire que le candidat est assez outillé pour mener à bien cette mission, ce au regard de son parcours ainsi que ses « grandes et précieuses contributions » aux niveaux national et international dans les secteurs de la science, de l’éducation et même de la culture.

Rappelons que les élections au sein de l’organisme onusien sont prévues en 2025. Le Gabon et l’Egypte ont établi leurs relations diplomatiques depuis 1975. Les deux pays ont signé des accords dans divers domaines, notamment la formation qui constitue un axe majeur de la coopération bilatérale entre Libreville et Le Caire.