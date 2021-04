Unesco: l’appel à candidature pour le FIDC désormais ouvert

Pour la 12e année consécutive, l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) annonce qu’elle reçoit les candidatures des professionnels de la culture dans le cadre du Fonds international pour la diversité culturelle (Fidc). L’appel à candidature sera clôturé le 16 juin 2021.

Le Fonds international pour la diversité culturelle, un fonds volontaire multi-donateurs, vise à favoriser l’émergence et le développement des industries culturelles et créatives dans les pays en développement. Il est établi par la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dont le Gabon est membre depuis 2007. Cette année, le FIDC veut particulièrement financer les projets qui participent au développement durable. Une façon de faire écho à la célébration de l’Année internationale de l’économie créative au service du développement durable.

Les candidatures sont ouvertes aux institutions des pays éligibles (membres de la Convention de 2005), qui sont impliquées dans les secteurs créatifs suivants: la musique, l’audiovisuel/cinéma, l’art visuel, la conception, l’art médiatique, l’art performant et l’édition. Les potentiels candidats sont invités à se faire enregistrer et créer un compte à partir du lien disponible ICI, et suivre les instructions.



Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter le Secrétariat de la Convention 2005 de l’Unesco à l’adresse suivante : convention2005.ifcd@unesco.org.