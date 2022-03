UNESCO: lancement de la pré-campagne de sensibilisation et d’information du projet RCEJAPS

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a lancé ce jeudi 3 mars 2022 à Libreville, la pré-campagne de sensibilisation et d’information du projet de Renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale (RCEJAPS). Une initiative qui vise à soutenir la mise en œuvre du programme d’éducation complète à la sexualité (ECS) dans l’enseignement professionnel et technique, appuyer la création d’environnements scolaires sûrs et inclusifs et favoriser la scolarisation des jeunes filles.

C’est en présence de Ba’ponga, Émeraude, Manitou et Géraldine Robert qu’a eu lieu, ce jeudi 3 mars 2022, la réunion préparatoire à la mise en œuvre de la campagne de Renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale. Un moment d’échanges entre les parties prenantes venues s’enquérir des voies et moyens mis en œuvre par l’organe onusien en vue de soutenir la mise en œuvre du programme d’éducation complète à la sexualité et lutter contre le décrochage scolaire chez les jeunes filles dans notre pays, notamment dans l’enseignement et la formation professionnelle et technique.

À l’entame de la réunion, Roger Nzamba Mavioga a présenté le projet RCEJAPS et plus particulièrement les activités d’Informations, éducation et de communication (IEC) sur les IST, VIH/SIDA en milieu scolaire. « Le projet a deux composantes en l’occurrence l’éducation formelle. Il a démarré avec l’analyse des programmes pour pouvoir intégrer les questions relatives à l’éducation complète à la sexualité et qui s’est suivi par la formation des enseignants. La deuxième composante concerne la campagne de sensibilisation », a indiqué le consultant pour les questions d’éducation sexuelle et de la santé reproductive à l’UNESCO.

S’en est suivie, la présentation du chronogramme de ladite campagne qui a débuté ce jour avec la présentation des premiers contenus de communication et des acteurs devant faire partie intégrante de cette initiative notamment les Influenceurs-Web. Occasion pour les responsables de l’UNESCO d’annoncer la création de plusieurs contenus de sensibilisation notamment un hymne spécifique. Lequel sera réalisé par les cibles dudit projet. Pour ce faire, elle compte sur l’expérience de la structure associative Mo’ghanguet international. « Je vais proposer des astuces aux jeunes qui vont composer l’hymne », a tenu à préciser Franck Ba’ponga. Toutes les composantes de la société sont appelées à soutenir ce type d’initiative.