UNESCO: lancement de la campagne de sensibilisation contre les IST/MST et les violences en milieu scolaire 

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a lancé ce lundi 16 mai 2022, la campagne de sensibilisation des jeunes sur la prévention contre les IST et le VIH, les grossesses précoces et non désirées, les violences en milieu scolaire (VGMS), ainsi que le Covid-19. Une initiative qui vise à soutenir la mise en œuvre du programme d’éducation complète à la sexualité (ECS) chez les adolescents ainsi que le renforcement des capacités de son personnel d’encadrement et d’appui.

C’est en présence du ministre de la Formation professionnelle Raphaël Ngazouzet, du ministre de l’Education nationale Camélia Ntoutoume Leclercq et du ministre délégué auprès du ministre de la Santé Justine Libimbi que s’est ouverte cette campagne initiée en partenariat avec l’Unesco. Une campagne de sensibilisation à l’endroit des jeunes et de la communauté scolaire, le personnel d’encadrement et les parents d’élèves.

Une initiative dont l’objectif est d’informer, d’éduquer, de communiquer sur les infections sexuellement transmissibles, le VIH Sida et la santé reproductive chez les adolescents. Essentiellement axée sur le numérique, notamment Facebook, Instagram, et Tik Tok, cette campagne se tiendra sur un mois. « Cette campagne de sensibilisation a pour but de doter les groupes de personnes cibles de compétences et de valeurs permettant d’avoir des attitudes responsables dans les relations sociales et sexuelles et devrait déboucher sur la création d’environnements scolaires sûrs, sécurisés et inclusifs », a indiqué le ministre de la Formation professionnelle lors de son allocution.

A cet effet, l’Unesco a dévoilé que ladite campagne s’inscrivait dans la continuité du « soutien au programme sur l’éducation complète à la sexualité de qualité, qui développe des connaissances, des valeurs, des compétences essentielles pour des comportements protecteurs, la prévention des IST dont le VIH, la réduction des grossesses précoces et non désirées, les consommations de drogue, ainsi que la prévention Covid-19 ».

Par ailleurs, pour communiquer au mieux sur ces sujets, plusieurs actions sont en cours, notamment la production d’une hymne écrite et interprétée par les jeunes.

Geneviève Dewuno