Unesco : 73% des journalistes femmes victimes des violences en ligne 

C’est ce que révèle une enquête mondiale menée par l’UNESCO et le Centre international des journalistes (ICFJ). En effet, selon cette étude réalisée auprès de 901 journalistes dans 125 pays, 73% des femmes journalistes sont victimes de violences en ligne.

À l’instar des hommes, les femmes des médias font face à plusieurs maux. Au nombre de ceux-ci , les menaces et autres attaques orientées perpétrées en ligne. D’ailleurs, dans une de ses récentes études, l’ICFJ tire la sonnette d’alarme sur les propos haineux et sexistes. À cela s’ajouten le harcèlement, le trolling, l’agression sexuelle voire les homicides. Ces femmes sont à la merci des critiques verbales.

Les différentes formes de violences en ligne

Les injures, les menaces de mort ou de viol, l’harcèlement dans leurs messages privées, la publication des données personnelles comme l’adresse. Voire le dénigrement de leur travail. Des actions faites dans le but d’humilier, de créer la psychose et de discréditer leur partenariat professionnel. Toute chose qui a une incidence sur leur carnet d’adresse. Le résultat est d’affecter leurs productivités et salir des réputations.

Aucune protection pour les femmes journalistes au Gabon

Bien qu’il existe de nombreuses mesures sur le sujet, le Gabon, quant à lui, il ne dispose pas encore de loi spécifique visant à protéger la femme journaliste face aux violences en ligne. Quand on sait que le Président de la République a consacré une partie de son mandat à la promotion de la femme, il est déplorable de constater qu’il n’y ait pas de politique public visant à protéger les actrices du 4ème pouvoir, et donc, favoriser la liberté de la presse.

Notons que d’après le rapport annuel de la liberté de la presse fait Reporters sans frontières (RSF), le Gabon occupe désormais la 94ème place sur 180 pays. De ce fait, la protection des femmes journalistes face aux violences en ligne pourrait permettre d’inverser la donne. Et ce, au profit en favorisant un écosystème sécurisé . À l’heure, où les autorités en font une cause majeure.

Aïcha Désirée Minkoh