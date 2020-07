Un astéroïde «dangereux» passera près de la Terre le 24 juillet prochain!

La nouvelle a été rendue publique par la National Aeronautics and Space Administration (Nasa) via le très sérieux média britannique Express. Selon notre confrère espagnole El Mundo qui en fait le relais, il s’agirait du 2020ND, un astéroïde d’un diamètre compris entre 110 et 260 mètres, qui passera près de la Terre le vendredi 24 juillet 2020.

Pour la Nasa, il s’agit ni plus ni moins d’un danger certain pour la planète Terre. En effet, le 24 juillet prochain, un gros astéroïde passera près de la planète bleue à environ 0,034 unité astronomique, soit seulement 5 millions de kilomètres à distance réelle. L’agence américaine précise que la roche spatiale mesure plus de 140 mètres de diamètre.

Appelé 2020ND, cet astéroïde pourrait présenter un potentiel risque en cas de déviation inopinée. « En raison de son potentiel à faire une approche menaçante de la Terre – toutes les roches spatiales avec une distance d’intersection minimale de 0,05 unité astronomique ou moins – il a été répertorié comme astéroïde potentiellement dangereux (PHD) », précise le message de la Nasa.

Par mesure de précaution, le Centre d’études des objets géocroiseurs a publié ce jour le trajet de la roche spatiale. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’astéroïde est visualisé à une distance trop proche de la Terre. Pour information, le 2020ND dépasse en taille la célèbre grande roue de Londres « London Eye ». Sapristi !