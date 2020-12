UA: Ali Bongo plaide pour le prolongement de la mise en œuvre des mesures en vue de faire taire les armes en Afrique

Forte activité politique pour le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. En effet, après avoir pris part au XIIIème Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF), le numéro un gabonais a participé, par visioconférence, à une rencontre sur l’initiative « Faire taire les armes en Afrique ». Un défi qui se pose au continent africain surtout au moment où il aspire à un développement plus inclusif et durable.

Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des aspirations contenues dans l’Agenda 2063 était l’occasion pour les chefs d’Etat et de gouvernement de développer cette thématique qui revêt une importance capitale car elle a pour objectif de bâtir une Afrique intégrée, dont le développement vise à être inclusif et durable.

Ainsi, les membres de cette organisation continentale ont examiné plusieurs points à l’ordre du jour notamment le rapport sur l’Initiative Faire taire les armes; le rapport du Président de la Commission sur les activités et les efforts visant à faire taire les armes en Afrique et la communication sur la mise en œuvre du thème de l’UA. Les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont, à travers leurs interventions, donné leurs positions sur la thématique du Sommet.

Lors de son intervention, le président gabonais a mis un accent particulier sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité du continent, gage de développement pour nos Etats et pour le bien-être des populations africaines. « Il y existe un lien ténu entre Paix, Sécurité et Développement. L’Afrique a, en ce domaine, d’immenses défis à relever », a-t-il souligné.

Par ailleurs, il n’a pas manqué de réaffirmer l’engagement du Gabon d’appuyer la recommandation de prolonger, pour une période de dix ans, la mise en œuvre de la Feuille de route principale de l’Union Africaine sur les mesures pratiques pour faire taire les armes en Afrique, une initiative qui s’inscrit dans l’Agenda 2063.