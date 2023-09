Twitter : Elon Musk annonce l’arrivée des appels vidéos et audios

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après l’annonce du changement de Twitter en X, Elon Musk a annoncé le 31 août 2023 l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité, notamment des appels vidéos et audios. Une décision qui a pour ambition d’améliorer l’expérience de ses abonnés qui pourront désormais joindre leurs amis sur ce réseau social.

Décidément, Elon Musk semble déterminé à changer l’expérience des multiples utilisateurs du réseau social de microblogage récemment baptisé X. En effet, le patron de ce réseau social très prisé a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité. Un changement qui, selon le milliardaire, devra faciliter et permettre une meilleure connexion entre abonnés.

Des appels vidéos et audios désormais disponibles sur X

Alors que le réseau social permettait à ses différents utilisateurs d’envoyer gratuitement des micromessages limités à 280 caractères, appelés tweets ou gazouillis par messagerie instantanée ou par SMS, il sera désormais possible d’émettre des appels audios et vidéos. « Les appels audio et vidéo arrivent sur X », a annoncé Elon Musk sur son compte.

Pour le patron de X, cette fonctionnalité fera d’elle une « une application à tout faire ». La nouveauté sera donc accessible sur des appareils Android, iOS, Mac et PC. Il faut dire que cela sera possible sans avoir besoin d’un numéro de téléphone car « X, c’est l’annuaire mondial » a-t-il martelé. Une manière de se distinguer de son concurrent potentiel WhatsApp.

X se rapproche-t-il de WeChat, Messenger, Instagram et autres ?

C’est la question qu’on pourrait se poser avec l’annonce de cette nouvelle fonctionnalité chez X. Il est judicieux de souligner que les nombreuses améliorations que connaisse ce réseau social le rapproche de plus en plus vers l’application chinoise WeChat. WeChat permet de téléphoner, envoyer des messages et même effectuer des paiements.

Ces fonctionnalités d’appels audios et vidéos ne sont toutefois pas une nouveauté dans l’univers des réseaux sociaux. Car Instagram ou Messenger proposent par exemple depuis plusieurs années des appels de ce genre via leurs plateformes.