Tunisie: un étudiant gabonais agressé au couteau

L’information a été rendue publique par l’Agence gabonaise de presse (AGP). En effet, Rolph Mihindou un compatriote âgé de 22 ans étudiant en terre tunisienne serait depuis le lundi 14 février dernier en soins intensifs dans une structure hospitalière après avoir subi une attaque au couteau dont il s’en est sorti avec le bras et les jambes déchiquetés.

C’est une énième agression portée sur la communauté estudiantine gabonaise à l’étranger. Après des alarmes au Sénégal et plus récemment au Maroc, c’est au tour d’un autre étudiant vivant à Tunis d’être victime d’une attaque par des individus non identifiés à ce jour. En effet, selon l’Agence gabonaise de presse, « Rolph Mihindou, 22 ans, a été agressé au couteau ce lundi soir à Tunis ».

L’intéressé aurait été « blessé au bras et aux jambes, il serait en soins intensifs » rapporte la même source. Pour l’heure, les autorités consulaires gabonaises en Tunisie demeurent silencieuses alors que le psychose se répand dans la communauté estudiantine. Une situation de plus en plus récurrente qui remet au goût du jour la nécessité de développer les structures universitaires capables de permettre aux jeunes bacheliers de poursuivre leurs études en toute sécurité dans leur pays et auprès des leurs.