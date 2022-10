Tunisie: l’étudiant Darryl Nzengue placé en détention provisoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

On en sait davantage sur la disparition de l’étudiant gabonais Darryl Nzengue recherché depuis 8 jours à Tunis. Dans un récent communiqué, l’Association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie (AESGT) a révélé qu’il aurait été placé en détention préventive. Le motif demeure méconnu.

« Le bureau intérimaire de l’association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie informe à sa communauté que l’étudiant gabonais Nzengue Darryl a été arrêté et placé en détention provisoire selon l’avocat de l’ambassade auprès du barreau de Tunis », est-il indiqué dans le communiqué de l’AESGT.



Par ailleurs, l’Association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie a tenu à préciser que « les autorités diplomatiques et Tunisiennes sont à pied d’œuvre dans l’intention de faire la lumière sur cette affaire ». Non sans appeler les ressortissants gabonais en Tunisie « à garder votre calme afin que tout se déroule dans les normes ». Nous y reviendrons !