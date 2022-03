Tunisie: Le patronat gabonais  au lancement de l’Alliance des Patronats Francophones

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce 29 mars 2022, la ville de Tunis était l’hôte de la cérémonie de lancement de l’Alliance des Patronats Francophones. Une rencontre à laquelle a pris part la confédération patronale gabonaise (CPG) et qui a été marquée par l’élection de Geoffroy Roux de Bézieux, premier responsable du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) au poste de président de cette organisation pour un mandat de deux ans.

Cette rencontre qui a réuni les présidents de patronat du 25 pays Francophones en présence de la cheffe de gouvernement de Tunisie, Najla Bouden Romdhane, du Président de L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, a été marqué par la signature des statuts portant création de l’Alliance des Patronats Francophones, dont le siège est établi à Paris.

Cette nouvelle instance, conçue par les secteurs privés francophones, sera dotée d’une organisation permanente et aura pour mission d’accélérer les flux d’affaires entre entreprises francophones. Elle permettra également de coordonner l’action francophone des organisations professionnelles les plus représentatives de chacun des pays et régions francophones membres, d’établir des diagnostics partagés et de porter des propositions communes.

La création de l’Alliance intervient six mois après la tenue de la première rencontre des entrepreneurs francophones (REF) et la déclaration de Paris auxquelles avaient pris part la CPG. Elle manifeste la continuité d’action et la détermination des patronats fondateurs pour bâtir une francophonie économique concrète autour des entreprises. 3e langue d’affaires dans le monde, le français nécessite une structuration à l’échelle.

La CPG, dans le cadre du lancement des groupes de travail et définition de l’agenda 2022, s’est vu attribuer la présidence, aux côtés du patronat du Liban, du Groupe de travail Infrastructures et Grands Projets dont les 1ers livrables sont attendus pour le mois de Juin 2022. Le prochain rendez-vous majeur de l’Alliance est prévu à Abidjan en octobre 2022 pour la tenue de « La REF francophone 22 ». L’occasion de présenter les premiers résultats de 6 mois d’actions qui auront été obtenus dans l’intervalle.