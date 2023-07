Tropicale Amissa Bongo : la 17e édition du 22 au 28 janvier 2024

Ecouter cet article Ecouter cet article

Classée dans la catégorie 1 de l’Union internationale de cyclisme (UCI) , l’épreuve reine en Afrique aura lieu du 22 au 28 janvier 2024 sur les routes du Gabon. Selon les organisateurs, les détails des étapes de cette 17ème édition de la Tropicale Amissa Bongo seront révélés en marge des Championnats du Monde en août à Glasgow en Ecosse.

Véritable ambassadeur du Gabon dans le monde de par sa notoriété dans la sphère du cyclisme, la Tropicale Amissa Bongo fera son retour dès le 22 janvier 2024. Un retour sous les fanfares puisque la compétition cycliste reine sur le continent africain prendra fin le 28 du même mois. Une annonce qui fait déjà saliver.

La Tropicales Amissa Bongo désormais catégorie 1 UCI

Dans un communiqué dont copie est parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), le comité d’organisation annonce que « après l’énorme succès populaire de la dernière édition », la Tropicale Amissa Bongo a été classée en première catégorie du calendrier UCI.

Une aubaine puisque la reprise de la course cycliste après 2 années de pause forcée avait été de toute réussite. D’ailleurs, l’épreuve reine ouvrira même l’agenda de l’organisation internationale cette année. Un nouveau statut qui témoigne de l’excellence de cette initiative qui sert d’outil de soft power.

Une 17ème édition mémorable en perspective !

C’est en tout cas ce qui se présage. Et pour cause, sous cette nouvelle dynamique, la Tropicale Amissa Bongo s’annonce davantage explosive. En termes d’animations et de sensations diverses. « Un nouveau succès sur les terres gabonaises au début de l’année 2024 », promet l’organisation.

Il est tout de même judicieux de préciser que le détail des étapes de la Tropicale 2024 sera révélé quand l’UCI aura officialisé le calendrier de la future saison lors de son congrès annuel qui se tiendra en marge des Championnats du Monde en août à Glasgow en Ecosse. Les coureurs s’impatientent !