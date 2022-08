Trophées du Football Gabonais: Mbingui, Manime et Yanga en lice pour le prix du meilleur joueur

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quelques jours après avoir dévoilé la liste des 3 gardiens et 3 espoirs de l’élite football gabonais, l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) et la cabinet K-Consulting ont mis en lumière les 3 noms retenus pour le prix Théodore Zue Nguema. Il s’agit de Teddy Manime, Samson Mbingui et Desny Yanga Yanga.

Après près de 2 ans de pause due à la crise sanitaire liée au Covid-19, le football gabonais a repris ses droits sous le format transitoire de 2 mois en mini championnat avec une finale organisée en play-off. Au terme d’une course au titre acharnée, c’est le club de la municipalité de Port-Gentil ASO Stade Mandji qui a su tirer l’épingle du jeu.

Désireux de mettre en valeur les pépites du national foot 1, l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et la société de Communication et Marketing K-Consulting ont dévoilé la short list des prétendants au titre de meilleur joueur de l’élite. Ainsi pour le Prix Théodore Zué Nguema ce sont 3 métronomes qui ont été plébiscités par les journalistes et capitaines.

Tout d’abord, Teddy Manime, véritable artisan du titre du club marigovéen a été retenu. Ancien espoir du football gabonais de retour au championnat domestique après des brefs passages à l’étranger, Samson Mbingui s’est révélé être l’organisateur phare de l’Union sportive de Bitam (USB). Pour compléter la liste Desny Yanga Yanga a été sollicité. Et ce, grâce à sa saison où il a filmé sur le podium des meilleurs buteurs avec Mangasport.

Selon Freddhy Koula Moussavou, « les lauréats seront connus le samedi le 13 août, au Yoka Lounge ». Reste à savoir la liste des entraîneurs en lice pour le sacre du prix Da Costa Soares. Pour information, les Trophées du Football Gabonais sont un ensemble de récompenses décernées à partir de cette année par l’ANFPG, et la société de Communication et Marketing Sportif, K-Consulting aux joueurs évoluant en Championnats du Gabon.