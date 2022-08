Trophées du football gabonais: la crème du sport roi mise à l’honneur

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après plusieurs semaines de préparation, la première cérémonie de récompense du sport initiée par l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) et le cabinet K-Consulting a livré sa cuvée, le samedi 13 août dernier. En âpres concurrences, Samson Mbingui, Guelor Kanga, Roy Mouniengue, Ruud Tsoumbou, Alain Mandrault et Flora Bouyi ont été primés pour leurs performances tout au long de l’année.

Parce que le football est devenu un enjeu au-delà d’être un jeu, il est judicieux de saluer la performance de ceux que Ruud Gullit a savamment surnommé « les artistes des pelouses ». Une nécessité bien cernée par l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et le cabinet K-Consulting qui n’ont ménagé aucun effort pour saluer le savoir-faire de ces champions privés de travail durant 2 années pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19.

En effet, après des longues semaines d’annonce, les Trophées du football gabonais (TFG) ont tenu toutes leurs promesses en dépit de l’absence de quelques acteurs du sport roi pour causes diverses. À l’entame de jeu, Michael Doussengui, responsable de la Communication de l’ANFPG, a rappelé l’intérêt de la tenue des évènements de ce type qui concourent à mettre en relief les pépites du National foot 1. S’en est suivie la présentation des nominées toutes catégories confondues.

Sous les acclamations du public, le organisateurs ont tour à tour appelé les lauréats qui ont été désignés sous la formule d’un vote des capitaines, des journalistes et du public. Tout a débuté avec la remise du prix du meilleur buteur déjà connu. Pour le titre de meilleur espoir c’est Roy Mouniengue qui a été primé. Le prix de la meilleure joueuse est revenu à Flora Bouyi tandis que le prix germain Mendome a été remis à Ruud Tsoumbou.

Conscient du travail abattu dans l’encadrement, Alain Mandrault a été plébiscité par ses pairs pour le titre de meilleur entraîneur de l’élite. Il remporte le prix Alain Da Costa Soares. Pour le prix du meilleur gabonais évoluant à l’étranger, c’est Guelor Kanga, le milieu de terrain de l’étoile rouge de Belgrade, qui a remporté le prestigieux prix. Attendu de tous, le prix du meilleur joueur en l’honneur de Théodore Zue Nguema a été remis à Samson Mbingui, né de nouveau avec l’US Bitam.

L’intéressé n’a pas manqué de remercier le staff et ses coéquipiers qui ont selon lui-même contribué à le mettre dans les meilleures conditions pour retrouver son niveau d’antan. La cérémonie s’est terminée avec la présentation de l’équipe type issue des votes. Pour information, les Trophées du Football Gabonais sont un ensemble de récompenses décernées par l’ANFPG, et la société de Communication et Marketing Sportif, K-Consulting aux joueurs évoluant en Championnats du Gabon.