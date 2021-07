Trophées African Banker 2021: BGFI Bank élue meilleure banque d’Afrique centrale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après l’édition 2020, BGFI Bank vient une fois de plus de se distinguer en remportant le prix de la meilleure banque de d’Afrique centrale à l’édition 2021 des Trophées African Banker, qui a eu lieu ce mercredi 07 juillet 2021. Une énième récompense qui sonne comme la reconnaissance de la qualité de service proposée par cet établissement bancaire qui a su se réinventer au fil du temps.

C’est en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) que s’est déroulé cet événement parrainé cette année par le Fonds africain de garantie, la Bank of Industry (Nigeria), la Banque du développement du Mali et TagPay et qui a permis de de récompenser les dirigeants financiers qui ont tenu le cap face à la crise sanitaire de ces derniers mois.

Ainsi, cette cérémonie, agrémentée par la présence de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, était animée par le journaliste multimédia Henry Bensu et Omar Ben Yedder, éditeur de IC Publications. Il faut souligner que Les African Banker Awards sont devenus un événement parmi les plus respectés et les plus reconnus de la banque en Afrique. Ils célèbrent les succès des leaders de la finance et rendent hommage aux réalisations des banquiers africains.

Parmi les banques régionales, sont notamment récompensées Attijariwafa bank pour l’Afrique du Nord, la Banque du Mali pour l’Afrique de l’Ouest et BGFIBank pour l’Afrique centrale. Il faut dire que pour la 3ème année consécutive la dernière citée s’est dotée d’outils de management permettant de réinventer la proximité clients.