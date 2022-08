Trophée du football gabonais: les 3 gardiens et les 3 espoirs connus

Ecouter cet article Ecouter cet article

Prévue se tenir le 13 août prochain, la cérémonie de récompense des meilleurs éléments du National foot 1 dénommée « Trophées du football gabonais » vient de livrer la liste des nominés pour le titre de meilleur gardien et meilleur jeune de l’année. Stéphane Bitseki Moto, Loyce Mbaba et Ruud Tsoumbou figurent dans la première tandis que Jordy Ella, Ben Kabinambele et Roy Mouniengue sont dans la seconde.

Les jours passent et le stress monte chez les acteurs du football gabonais durant la saison 2022 qui s’est déroulée sous un format transitoire de 2 mois avec des play-off. Tous espèrent avoir marqué les esprits des votants pour figurer dans une des listes retenues. Pour ce qui est du « Prix Germain Mendome », le suspense n’est plus. Et pour cause, l’ANFPG et K-Consulting ont révélé les 3 nominés pour le titre qui sera remis au soir du 13 août prochain au Yoka Bar Lounge.

Il s’agit de Stéphane Bitseki Moto de l’AS Pélican), de Loyce Mbaba de l’AS Mangasport et de Ruud Tsoumbou, sacré champion avec AO Stade Mandji. Les journalistes et capitaines retenus devront départager les candidats qui ont livré des prestations remarquables durant cette compétition. Une autre catégorie a d’ores et déjà connu son épilogue. Cette dernière concerne les jeunes pousses qui sont en bataille pour le titre de « Meilleur Jeune Espoir de l’année ».



Sur les traces d’Aaron Boupendza, André Biyogo Poko ce sont 3 pépites qui ont été plébiscitées par la critique. En l’occurrence Jordy Ella de l’Union sportive de Bitam, Ben Kabinambele de l’Association Sportive Mangasport et Roy Mouniengue de l’Union sportive de Bitam. Tous âgés de 17 ans, ces jeunes footballeurs ont su tirer leur épingle du jeu dans un championnat d’élite relevé. Mention spéciale à l’USB qui voit 2 de ses éléments nominés. À vos votes !