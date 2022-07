Triple homicide à Alenakiri: le petit ami jaloux confondu grâce à des preuves de la police scientifique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le drame ayant eu lieu au quartier Alenakiri dans la commune d’Owendo vient de connaître son épilogue. Alors que des spéculations indiquaient qu’il s’agissait d’un crime dit « rituel », les aveux du concubin de la victime viennent d’être confirmés par la Police scientifique. Laquelle aurait permis de trouver des empreintes et autres éléments le reliant au triple homicide.

Le quartier Alenakiri sis dans la commune d’Owendo a été le théâtre d’une macabre découverte le jeudi 23 juin 2022. En effet, en rentrant chez lui, une fois son travail terminé, un père de famille a retrouvé les corps sans vie de sa femme et ses deux enfants âgés de 4 ans et de 4 mois. Un alibi qui ne tient plus au vu des aveux et des indices retrouvés par la police technique et scientifique.

Le laboratoire de la police technique et scientifique va permettre de sceller le sort du suspect. Des analyses faites par les pandores permettront de démentir la version qu’il aurait donné selon laquelle un individu non identifié se serait introduit à son domicile et aurait tué la jeune femme et les deux enfants à des buts « ritualistes ». Confrontés à ces éléments, le concubin finira par avouer être l’auteur du crime. Un coup de maître pour les services judiciaires qui en quelques jours seulement ont pu résoudre l’enquête.

Le concubin qui a été arrêté par les agents de la police judiciaire sera présenté devant le parquet de la République de Libreville dans les tout prochains jours puis placé en détention préventive à la prison centrale de Gros Bouquet où il attendra son procès devant une Cour d’assises.

