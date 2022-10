Trianon Homes lance la vente sur plan au Gabon !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Trianon Homes, concepteur, constructeur et promoteur d’immobilier a annoncé le lancement de son activité de promotion immobilière lors d’un cocktail organisé dans une des résidences d’exception de son programme Loft Park entouré d’invités de haut rang. Cela a été l’occasion pour Folly Koussawo, Directeur Général de Trianon de présenter les raisons de l’orientation de son activité vers la promotion immobilière, de valoriser son expérience dans le BTP et de décliner son ambition pour le futur. Point culminant de cette soirée, l’entreprise a fait remporter un lot spécial à un des invités lors d’un jeu qui consistait à trouver le juste prix de la villa.

10 ans d’expérience réussie et ambition pour l’avenir

Après 10 ans d’expérience reconnue dans le BTP, Trianon Homes s’inscrit parmi les entreprises leaders du secteur de la promotion, conception et construction immobilière.

Une expérience chiffrée par des indicateurs de performances intéressants : Plus de 80 projets réalisés, 24 000 emplois cumulés et plus de 21 milliards de FCFA de chiffres d’affaires. A l’instar de la croissance du continent concentrant une population cosmopolite et moderne, le paysage urbain se voit transformé. Les villes de l’Afrique de demain nécéssiteront davantage d’infrastructures et de bâtiments.

C’est pour répondre à ses mutations que Trianon Homes souhaite soumettre son savoir- faire et devenir leader de la promotion immobilière et architecte de la transformation urbaine de l’Afrique.

Le bon plan de Trianon Homes

L’entreprise a présenté un schéma d’acquisition de logement qui va changer la donne pour les propriétaires et les investisseurs : La VEFA.

La vente sur plan (VEFA) permet d’acheter un logement avant ou pendant sa construction avec un échéancier de paiement préétabli et contractuel et une garantie “livré ou remboursé”. Que ce soit pour un investissement immobilier locatif ou pour se loger, ce service permet à l’acheteur d’acquérir un bien immobilier dont la qualité et les délais sont garantis.