Transport scolaire: des «cobolos» retrouvés dans des sacs de lycéens à Ntoum

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les agents de la Société gabonaise de transport (Sogatra) ont récemment procédé à la fouille des élèves montant dans les bus scolaires gratuits mis à leur disposition. Une initiative qui a permis de découvrir des « Cobolos » dans les sacs de plusieurs apprenants, rapporte le quotidien L’Union.

Devenue monnaie courante au sein des collèges et lycées, la détention, la consommation et la vente de substances illicites n’a cessé de croître depuis quelques années. Un fait inadmissible d’autant plus que leur consommation est souvent à l’origine de plusieurs actes de violence. Confronté à ces faits, les agents de la Sogatra ont récemment procédé à la fouille des apprenants empruntant les bus scolaires gratuits mis à leur disposition.

Une opération qui a permis la découverte de « Cobolos » dans le sac de plusieurs apprenants. Les élèves ont été mis à la disposition des responsables de leurs établissements respectifs pour que des mesures soient prises. Lesquels devraient leur imposer des sanctions conformément au règlement intérieur en vue de décourager de potentiels dealers dudit médicament.

Ce médicament devient depuis de nombreux mois la substance illicite de référence chez les jeunes en quête de sensations fortes. Le Tramadol encore appelé Cobolo est un médicament qui fait des ravages chez les adolescents, ceci dans un silence assourdissant des autorités qui semblent n’avoir pas encore pris la mesure de ce fléau.