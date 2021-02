Transport en commun: renforcement du nombre bus dès ce lundi 1er mars

C’est la principale décision prise à l’issue de la réunion d’urgence tenue ce dimanche 28 février 2021 entre le ministre des Transports Brice Paillat et les directeurs généraux de la Société gabonaise de transport (Sogatra), Trans’Urb et Trans Akanda. Au terme de cette rencontre axée sur les conditions de transport pendant cette période de crise Covid-19 et de couvre-feu à 18 heures.

C’est assurément une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à regagner leur domicile avant l’heure du couvre-feu notamment. En effet, réunis en session de travail d’urgence les responsables des Sobraga, Trans’Urb et Trans Akanda ont passé au crible les modalités devant permettre une fluidité du transport des populations à l’approche de l’heure du couvre-feu ramené à 18 heures depuis le samedi 13 février dernier.

A l’entame des travaux, le ministre de tutelle Brice Paillat a rappelé l’urgence d’optimiser les délais de transport, mais aussi la capacité d’accueil des bus à satisfaire de manière efficiente les usagers des transports en commun. À cet effet, les parties prenantes ont convenu d’un renforcement de 50% du réseau qui sera réorienté vers les zones les moins desservies et les plus habitées du Grand Libreville qui comprend la capitale et ses communes périphériques de Ntoum, Akanda et Owendo.

Annoncé le vendredi 19 février dernier par le chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda, le dispositif de renforcement des capacités en bus va essentiellement consister à mobiliser un peu plus d’autobus pour éviter les attroupements aux heures de pointe. En outre, la disponibilité de bus gratuits permettra de désengorger les voies et de lutter efficacement contre la propagation de la covid-19 dont le virus est principalement transmis par contacts entre individus.