Transport aérien: voyagez au Gabon à 69 000 FCFA et dans la sous-région à 79 000 FCFA avec Afrijet

Véritablement engagée dans l’amélioration de ses offres de service, la compagnie aérienne Afrijet lance du vendredi 25 au dimanche 27 février 2022 une promotion sur le prix des billets sur son réseau domestique et régional. Ainsi, sur le réseau domestique les voyageurs débourseront 69 500 FCFA TTC seulement pour un vol entre Libreville, Franceville et Port-Gentil, tandis que sur le réseau régional le prix d’un aller simple s’élève à 79 500 FCFA TTC.

Après avoir démocratisé le prix du billet en classe affaires sur la ligne Libreville-Paris-Orly, Afrijet poursuit dans sa lancée de satisfaction des attentes de sa clientèle. C’est dans cette optique qu’elle a lancé une nouvelle campagne de promotions sur le prix des billets sur son réseau domestique et régional. Des prix attractifs et uniques pour des jours de voyage compris entre le 15 mars et le 15 mai 2022.

Ainsi, pour un vol entre Libreville, Franceville et Port-Gentil le prix du billet est fixé à 69 500 FCFA TTC. Concernant les vols sur le réseau régional notamment au Cameroun, au Bénin, à Sao Tomé-et-Principe, en République du Congo et en Guinée équatoriale, le prix d’un aller simple s’élève à 79 500 FCFA TTC. Une véritable aubaine pour les voyageurs surtout en cette période marquée par la crise sanitaire qui a eu un impact sur l’économie.

Dans la foulée du lancement de cette offre promotionnelle, la compagnie aérienne gabonaise Afrijet a annoncé la mise sur orbite de son application mobile sur la plateforme Google Play. Une application qui permet d’avoir accès à des prix attractifs et de manière beaucoup plus accessible.