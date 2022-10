Transport aérien: vers un partenariat entre Afrijet et une microfinance pour démocratiser le prix des billets

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique de l’inflation des prix semble ne pas toucher que les produits de consommation courante mais aussi le secteur des services à l’instar de celui du transport aérien consécutivement à une hausse des diverses taxes et autres redevances. C’est d’ailleurs dans l’optique de faire face à ces contingences que le leader du secteur en Afrique centrale Afrijet devrait conclure un partenariat avec un établissement de microfinance pour le financement des billets d’avion.

En effet, au cours d’un entretien accordé au quotidien L’Union, l’administrateur directeur général d’Afrijet Marc Gaffajoli est longuement revenu sur la problématique du coût du billet d’avion qui selon les consommateurs deviendrait exorbitant. Une Situation que le patron du leader du secteur du transport aérien en Afrique centrale a balayée d’un revers de la main.

Et pour preuve, l’ADG d’Afrijet a relevé que les prix proposés par sa compagnie aérienne étaient en deçà de ceux du marché domestique « Depuis le 1er Janvier 2022, plus de 25 000 passagers, soit 1 passager transporté sur 3, ont bénéficié d’un tarif à 49 900 FCFA TTC vers Franceville et Port-Gentil. Ce tarif avoisine ceux du train et du bateau », a-t-il indiqué.

Concernant spécifiquement le constat d’une hausse du prix des billets, Marc Gaffajoli a expliqué que la fixation du prix des billets dépendait de deux aspects: la première partie constituée de la part transporteur, et la deuxième constituée notamment des diverses taxes et redevances. Ainsi, si la première n’a pratiquement pas évolué depuis 2019, la 2ème partie a augmenté significativement.

Interrogé sur les solutions à mettre en œuvre pour booster le secteur aérien domestique, le patron d’Afrijet a plaidé pour une « baisse des redevances et taxes, en particulier la TVA », sans manquer d’annoncer des mesures fortes de la compagnie pour démocratiser davantage le prix des billets. « Afin de stimuler le marché, nous allons bientôt lancer en partenariat avec un organisme de microfinance une offre de financement de billets d’avion », a-t-il indiqué.