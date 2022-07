Transport aérien: Trans Air Sénégal ouvre une ligne sur Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’activité au sein de l’Aéroport de Libreville (ADL) vient d’accueillir une nouvelle compagnie aérienne. En effet, le samedi 02 juillet dernier la compagnie TRANS AIR Sénégal a procédé au lancement de ses activités au sein de cette infrastructure avec des dessertes sur les lignes Abidjan-Libreville et Libreville -Dakar.

C’est en présence des responsables de la direction de l’Aéroport de Libreville que s’est déroulé le vol inaugural de la compagnie TRANS Air Sénégal. Une compagnie de plus qui vient s’ajouter à la liste des 14 déjà existantes et qui vient confirmer l’attractivité de cette infrastructure opérée par Gabon spécial economic zone Airport (GSEZ).

Il faut souligner que Trans Air est une compagnie aérienne d’origine sénégalaise qui a été créée en 2008 et qui existe dans 5 pays de la sous-région dont le Sénégal, pays d’origine, la Côte d’Ivoire, le Congo Brazzaville, la Guinée Conakry et maintenant le Gabon. Elle effectuera 4 rotations par semaine soit deux arrivées le mardi et le samedi sur la ligne Abidjan-Libreville et deux départs le mercredi et le dimanche sur l’axe Libreville -Dakar.

Il faut souligner que l’arrivée de cette nouvelle compagnie aérienne dans le ciel gabonais constitue la preuve des opportunités qu’offre le secteur aérien gabonais notamment en matière d’investissement.

