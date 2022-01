Transport aérien: quand la Classe affaires rime avec confort et sécurité grace à l’alliance Afrijet-La Compagnie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancée le 12 décembre 2021, la desserte de la ligne Libreville-Paris-Orly par la compagnie aérienne Afrijet grâce à un partenariat technique avec l’opérateur français DREAMJET SAS dont le nom commercial est La Compagnie, propose un service sans aucun doute au-dessus de la mêlée. Et pour cause, la configuration sur les aéronefs de type Airbus A321 néo offre une véritable expérience classe affaire des produits cabine très attractifs et haut de gamme.

Véritablement engagé dans une politique de développement de ses activités sur le plan international, le leader du secteur aérien dans la zone de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) est parti pour être une référence dans le secteur. En exploitant des Airbus A321 néo l’alliance Afrijet-La Compagnie a souhaité offrir à sa clientèle ce qui se fait de mieux en matière d’innovation dans les airs. Dreamliner a plusieurs atouts sous la carlingue.

En effet, la configuration cabine, 100% classe affaires offre un espace passager unique et spacieux configuré en 19 rangées de 2X2 sièges convertibles. Au nombre des services offerts à bord, il y a entre autres kit d’agrément avec des produits de Marque française de cosmétique Caudalie; des oreillers anti-allergènes et couvertures confortables; une Gastronomie business Class et une cave à vin. Niveau technologique il dispose d’un système d’avertissement à écran tactile de 15,6 pouces, du Wi-fi haut débit gratuit et illimité et des prises USB et casques antibruit.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au covid-19, Afrijet-La Compagnie propose à ses passagers un voyage entièrement sécurisé. Il faut souligner que l’A321 neo est équipé de filtres à particules à haute efficacité qui renouvellent l’air de la cabine toutes les 3 minutes, il dispose d’un kit pandémique conforme aux exigences de l’EASA. La conception spécifique de la cabine et des sièges permet une distance sociale optimisée entre les passagers, y compris des murs de séparation entre sièges adjacents.

Ainsi, la desserte de la ligne Libreville-Paris-Orly par la compagnie aérienne Afrijet offre une véritable expérience alliant confort et sécurité. Une offre alléchante puisque la classe affaires est accessible à des tarifs concurrentiels avec la possibilité donc de faire des économies sur le budget voyage.