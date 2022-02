Transport aérien: les solutions de Marc Gaffajoli pour le salut du secteur

Ecouter cet article Ecouter cet article

Selon les projections de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Afrique ne représente aujourd’hui que 3 % du trafic aérien international mais peut espérer une croissance du nombre de passagers estimée à 4,3 % par an jusqu’en 2035. Une espérance que partage l’Administrateur directeur général de la compagnie aérienne Afrijet Marc Gaffajoli qui, dans un libre propos publié sur Afrique Magazine, a décliné ce qui apparaît pour lui les principales stratégies à mettre en œuvre pour booster le secteur aérien africain.

En effet, pour le patron de la compagnie aérienne leader dans la zone de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), l’essor du secteur aérien africain passe inexorablement par la mise en place d’une synergie entre les différents opérateurs que compte le continent. Mais cette dynamique passe également par la mise en œuvre de nouvelles stratégies de développement.

« Le salut du secteur passe comme partout par l’ajustement stratégique des réseaux de routes aériennes, la conclusion d’accords de partage de recettes et la mise en œuvre de coopérations techniques », a relevé Marc Gaffajoli. Il n’a d’ailleurs pas manqué de regretter la concurrence farouche que se livrent les compagnies alors qu’elles devraient jouer « collectif ».

Dans le même ordre d’idées, l’ADG d’Afrijet a relevé que le secteur aérien ne pouvait pas prospérer si elles n’échangent pas entre elles, ne trouvent pas des axes d’alliance ou d’opportunité de mettre en commun des moyens. D’où son appel « à travailler ensemble ». « Je prie mes collègues et confrères du continent d’étudier les voies et moyens d’alliances panafricaines nous permettant d’asseoir nos modèles d’exploitation, de réduire nos coûts et de coordonner nos développements. », a-t-il plaidé.