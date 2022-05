Transport aérien: l’élaboration d’un plan d’urgence des aéroports au cœur d’un séminaire à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 09 mai dernier s’est ouvert à Libreville le séminaire de formation sur le plan d’urgence des aéroports. Organisée par l’Union des gestionnaires des aéroports de l’Afrique centrale et de l’Ouest (Ugaaco) cette rencontre prévue sur cinq jours a pour objectif de doter les bénéficiaires de tous les moyens nécessaires pour faire face à des situations d’urgence qui pourraient survenir dans les aéroports et leurs abords immédiats.

C’est en présence du ministre des Transports Brice Constant Paillat que s’est ouverte cette série d’ateliers qui 5 jours durant regrouperont une vingtaine de participants venus d’une dizaine de pays, dont le Gabon. Axé sur l’élaboration du plan d’urgence des aéroports, cette formation permettra aux participants de se doter de rudiments afin d’établir ce type de plan conformément aux dispositions de l’Annexe 14 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Lors de son discours de circonstance le membre du gouvernement a tenu à rappeler l’importance de ce rendez-vous soulignant que celui-ci permettra de renforcer les compétences et améliorer les performances du système de l’aviation civile nationale. « Nous le savons tous, l’existence d’un plan d’urgence efficace sur un aéroport international est un élément important de sa certification. Dans cette perspective, des exercices grandeur nature me semblent devoir être organisés au moins tous les deux ans afin de tester l’efficacité et la fiabilité dudit plan », a indiqué Brice Constant Paillat.

Il faut souligner que l’Annexe 14 spécifie de l’OACI dispose que les Etats doivent établir, pour chaque aéroport, un plan de mesures d’urgence qui soit en rapport avec l’importance des mouvements d’aéronefs et autres activités de cet aéroport. Le plan d’urgence de l’aéroport est le document stratégique qui démontre l’organisation pour répondre à un événement majeur et qui peut être diffusé à l’ensemble des partenaires concernés.