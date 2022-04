Transport aérien: envolez-vous vers Malabo à  146 239 FCFA TTC grâce à Afrijet

Ecouter cet article Ecouter cet article

Engagé dans un véritable processus de démocratisation du prix des billets d’avion dans la sous région, la compagnie aérienne Afrijet vient une fois de plus de frapper un grand coup. Et pour cause, elle a annoncé récemment le prix du titre de transport sur la ligne Libreville-Malabo en aller simple de 146 239 FCFA TTC.

Afrijet poursuit sa conquête du ciel de la sous région d’Afrique centrale. C’est du moins ce que l’on peut retenir des actions menées ces dernières années par le leader du secteur du transport aérien dans cette partie du continent. Objectif satisfaire au mieux sa clientèle en proposant des prix de plus en plus attractifs.

C’est dans cette optique qu’elle a annoncé le prix du billet sur l’axe Libreville-Malabo. Ainsi, pour un vol en aller simple, le prix du billet est fixé à 146 239 FCFA TTC. Une véritable aubaine pour les voyageurs qui peuvent désormais visiter la capitale de la Guinée équatoriale à un prix aussi attractif. A noter que les vols s’effectuent chaque lundi et jeudi.



Par ailleurs, la compagnie aérienne gabonaise Afrijet a indiqué que les clients peuvent réserver leur billet dès maintenant sur le site https://flyafrijet.online/ et obtenir plus de détails sur son application mobile téléchargeable sur la plateforme Google Play.