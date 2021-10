Transport aérien: Air France dans le top 10 mondial des meilleures compagnies aériennes en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion des Skytrax World Airline Awards 2021 que l’organisme chargé d’évaluer les compagnies aériennes et les aéroports a révélé le nouveau classement dans le domaine. Au nombre des meilleurs acteurs de l’aviation, l’on compte l’arrivée inédite et méritée de Air France qui occupe la 10ème place mondiale.

L’aviation française connaît un regain de forme après des jours sombres dus à la crise économique ponctuée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Preuve de cette activité dense, la compagnie aérienne française Air France vient d’intégrer le top 10 mondial des meilleures compagnies du secteur. Une place de choix dans un secteur fortement dominé par les compagnies asiatiques et du Moyen-Orient qui continuent de truster le haut du tableau.

En effet, pour la 3ème année d’affilée, c’est Qatar Airways qui est la première au classement. La seconde place est occupée par Singapore Airlines. Emirates et 4 autres entreprises asiatiques complètent ce classement. Seule compagnie non asiatique et Moyen-orientale, Air France gagne 13 places et se loge à la 10ème place dans ce prestigieux ranking. Et ce, en moins de 2 ans.

Durant la cérémonie des Skytrax World Airline Awards 2021, l’agence internationale de notation du transport aérien a révélé les critères de sélection et de classification. Ainsi donc, « plus de 13 millions de voyageurs de plus de 100 nationalités », ont été interrogés entre septembre 2019 et juillet 2021. En lice, pas moins de 350 compagnies ont été prises en compte. Première en Europe, Air France rafle au passage le Prix d’Excellence COVID-19.

Ci-dessous le Top 10 des meilleures compagnies aériennes du monde :

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. ANA All Nippon Airways

4. Emirates

5. Japan Airlines

6. Cathay Pacific Airways

7. EVA Air

8. Qantas Airways

9. Hainan Airlines

10. Air France