Transport aérien: Afrijet renouvelle sa certification IOSA

Première compagnie aérienne de la zone CEMAC depuis 2019, la compagnie aérienne Afrijet vient une nouvelle fois d’obtenir la certification IATA Operational Safety Audit (IOSA) délivré par International Air Transport Association (IATA). Un renouvellement de sa certification qui démontre son attachement au respect des normes internationales en matière de sûreté et de sécurité.

Entrée en vigueur en 2001, la certification IATA Operational Safety Audit évalue la gestion de l’exploitation et des systèmes de contrôle des compagnies aériennes. Ainsi, pour la deuxième fois consécutive la compagnie aérienne a obtenu ladite certification qui souligne la qualité du service et la conformité aux normes de sécurité.

Il faut noter que la certification IOSA, valide pour une durée de deux années renouvelable, évalue tout particulièrement huit aspects essentiels liés à la sécurité des opérations et des procédures d’exploitation des transporteurs aériens, lesquels sont l’organisation corporative et les systèmes de gestion ; les opérations de vol ; le contrôle opérationnel – la régulation des vols ; l’ingénierie et l’entretien des aéronefs (procédures de sécurité et de maintenance) ; les opérations en cabine (maintenance des compétences équipages) ; les services au sol ; les activités de fret et la sûreté opérationnelle.



Un renouvellement qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être salué par l’administrateur d’Afrijet Marc Gaffajoli qui a souligné que « Ce renouvellement consacre une progression dans la conformité de nos processus d’exploitation aux standards IATA et s’inscrit dans notre volonté de nouer des alliances au niveau panafricain comme au niveau international ». A noter que l’objectif de ce renouvellement est aussi de faciliter l’échange de passagers entre les compagnies IOSA et les coopérations techniques et commerciales.