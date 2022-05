Transport aérien: Afrijet réceptionne un ATR 72-600

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans la droite ligne de l’amélioration de ses capacités opérationnelles, la compagnie aérienne Afrijet a réceptionné mercredi 18 mai dernier un ATR 72-600 qui remplace d’anciens ATR 72-500. Un aéronef qui est le premier des trois avions que la compagnie gabonaise a acquis en 2021 auprès de l’aviateur franco-italien ATR.

Annoncée le 16 novembre 2021 par l’administrateur général d’Afrijet Marc Gaffajoli l’acquisition de ces trois aéronefs s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de se développer mais aussi d’améliorer son offre de service. La réception de ce premier ATR 72-600 constitue donc un pas en avant vers l’effectivité de cette ambition affiché par la compagnie aérienne depuis plusieurs années.

Pour le premier responsable du leader du transport aérien dans la sous-région d’Afrique centrale, la réception de ce nouvel ATR, le premier d’une nouvelle flotte neuve, s’inscrit dans sa mission de participer au développement et à la transformation du secteur aérien africain. « La raison d’être de notre compagnie est de relier les économies entre elles et ainsi de participer à leur croissance et à une meilleure intégration de la zone Cemac », a affirmé Marc Gaffajoli.

Il faut souligner que l’entrée en service de ce nouvel appareil devrait permettre à Afrijet d’intensifier les fréquences sur son réseau national et régional. La compagnie dessert actuellement Libreville, Franceville et Port-Gentil au Gabon. Dans la sous-région, elle vole à destination de Douala et Yaoundé au Cameroun, Brazzaville et Pointe-Noire au Congo, et Malabo et Guinée équatoriale. Et en Afrique de l’Ouest, elle dessert Cotonou au Bénin.