Transport aérien: Afrijet lance une offre promotionnel sur son réseau régional du 25 mai au 19 juin

Comme elle s’est engagée ces dernières années, la compagnie aérienne Afrijet continue de placer la satisfaction de sa clientèle au cœur de ses services. La preuve avec l’annonce récente d’une nouvelle offre promotionnelle sur son réseau régional à des prix défiant toute concurrence entre le 25 mai et le 19 juin 2022 prochain.

En effet, grâce à un réseau régional de plus en plus étendu, Afrijet conforte son ambition d’être parmi les leaders dans le ciel africain. Ainsi, dans l’optique de satisfaire sa clientèle, la compagnie aérienne vient de lancer une nouvelle offre promotionnel vers le Cameroun, le Congo, le Bénin et la Guinée équatoriale entre le 25 mai et le 19 juin 2022.

Des prix attractifs et uniques qui ne manqueront pas de ravir les futurs voyageurs. Ainsi, pour un billet aller simple auquel le passager peut ajouter un bagage de 23 KG, il faudra débourser la modique somme de 96 900 FCFA TTC en classe Economy. Quant à la classe Business, pour un aller simple avec deux bagages de 23 KG le prix du billet est fixé à 179 900 FCFA TTC.

Par ailleurs, la compagnie aérienne Afrijet a indiqué que les clients peuvent réserver leur billet dès maintenant sur le site https://flyafrijet.online/ et obtenir plus de détails sur son application mobile téléchargeable sur la plateforme Google Play.