Transport aérien: Afrijet annonce la suspension de la desserte de São Tomé

Les conditions de sûreté et de sécurité sur la plateforme de São Tomé, ainsi qu’un climat aéroportuaire hostile vis-à-vis de notre personnel nous conduisent à suspendre sine die la desserte de São Tomé après six ans d’opérations. La route São Tomé / Libreville est retirée de son programme de vols de la saison IATA été 2022.

En dépit de plusieurs incidents intervenus depuis 2019 sur la plateforme de São Tomé et d’un climat des affaires se dégradant, Afrijet avait choisi de poursuivre ses opérations au service de sa clientèle, en étant même l’une des 3 dernières compagnies étrangères à continuer de desservir São Tomé avec régularité et fiabilité.

Aujourd’hui, les récents évènements et déclarations calomnieuses tenues à l’encontre de la compagnie gabonaise par les responsables de l’ENASA nous laissent penser que nous ne pouvons plus effectuer sereinement cette mission. La sécurité de nos passagers et de nos collaborateurs étant la priorité absolue d’Afrijet, nous considérons ne plus être en mesure d’assurer notre mission dans les conditions optimales au départ de São Tomé.

Afrijet remercie le peuple santoméen pour sa confiance et lui adresse ses remerciements pour ses six années de fidélité.

Très peu de vols sont concernés par cette suspension mais si votre vol est affecté, vous serez contactés dans les meilleurs délais par la compagnie qui vous proposera un remboursement ou une solution alternative pour les cas critiques.