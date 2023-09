Transition au Gabon : plus de 7 milliards saisis chez Noureddine Bongo et la « Young Team »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Profitant d’une rencontre avec les leaders des communautés religieuses le 31 août dernier, le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le Général Brice Oligui Nguema a dévoilé les premiers résultats des perquisitions menées auprès de plusieurs proches du président déchu Ali Bongo Ondimba. Ainsi, selon le président de la transition, ce sont plus de 7 milliards de FCFA qui ont été déjà saisis.

Le sauvetage opéré par les Forces armées gabonaises (FAG) aura permis de mettre en lumière les pratiques délictueuses de certaines personnalités proches du pouvoir Bongo-PDG. Au cours de l’échange qu’il a eu avec les membres des confessions religieuses, ce dernier a tenu à faire un point des enquêtes diligentées contre ces derniers.

Selon le Général Brice Oligui Nguema, dans la foulée de ces arrestations de plusieurs hauts cadres de la présidence de la République et de la haute administration, des coffres-forts, des cantines, des valises et sacs d’argent ont été découverts dans des maisons. « À ce jour, selon les enquêteurs, nous avons saisi 7, 200 milliards de FCFA », a révélé le président de transition.

Création d’un compte séquestre pour domicilier les fonds saisis

Soucieux de rendre transparente cette opération, le Général Oligui Nguema a annoncé l’ouverture d’un compte séquestre sur lequel cet argent sera déposé. Il a par la suite souligné que les saisies opérées auprès de ces criminels en col blanc devraient être injectées dans la mise en œuvre de certains projets prioritaires, notamment dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de la santé ou des infrastructures.

Pour rappel, à la suite du coup de force perpétré par les Forces armées gabonaises, ces dernières avaient annoncé la mise en résidence surveillée du président déchu Ali Bongo Ondimba mais aussi l’arrestation de son fils, Noureddin Bongo Valentin, du secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG, ancien parti au pouvoir) et bien d’autres.