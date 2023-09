Transition au Gabon : Oligui Nguema échange avec Alternance 2023 et Hervé Patrick Opiangah

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sans aucun doute l’une plus grandes surprises de ce dimanche 03 septembre 2023. En effet, dans le cadre des consultations qu’il a entamées depuis sa désignation en qualité de président du Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) le Général Brice Oligui Nguema a reçu en audience les membres de la plateforme d’opposition Alternance 2023. Au menu de cette rencontre, la nécessité de mettre en commun l’ensemble des compétences du Gabon afin d’arriver à une transition bénéfique pour le pays.

C’est conduite par son président François Ndong Obiang, accompagné pour l’occasion de la présidente de l’Union nationale Paulette Missambo, du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier, du président du parti Gabon Nouveau Mike Jocktane, du président du Parti du réveil citoyen (PRC) Thérence Gnembou Moutsona, de l’ancien premier ministre Raymond Ndong Sima et du président de l’Union pour la Démocratie et l’Intégration Sociale (UDIS) Hervé Patrick Opiangah que s’est déroulée cette rencontre.

Alternance 2023 prêt à accompagner le CTRI

Il était pour le président du CTRI Général Brice Oligui Nguema de discuter avec l’ensemble de ses leaders politiques sur la mise en œuvre du processus de transition entamé depuis la prise de pouvoir opérer le 30 aout dernier par les Forces armées gabonaises (FAG) quelques heures après l’annonce des résultats tronqués de l’élection présidentielle donnant Ali Bongo Ondimba vainqueur. « Nous n’avons qu’un seul pays et nous devons essayer de surpasser nos états dames pour arriver à un modus vivendi pour arriver à construire une Nation que désormais, on doit remettre sur les rails », a indiqué François Ndong Obiang.



Ainsi, cette première rencontre avait pour objectif d’effacer les doutes qui pouvaient subsister entre ces acteurs politiques et le Comité de transition et de restauration des institutions, mais surtout de travailler ensemble afin de redresser la République.