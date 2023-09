Transition au Gabon : Bilie-By-Nze, Ossouka et Cie hués par la population

Ecouter cet article Ecouter cet article

La cérémonie d’investiture du président de la transition, Brice Oligui Nguema ce 4 septembre 2023 a été marquée par plusieurs temps forts. Au nombre de ceux-ci, l’arrivée aux abords du palais présidentiel de nombreux dignitaires de l’ancien régime d’Ali Bongo Ondimba, sous les huées de la population venue nombreuse assister à l’événement.

Ce sera sans doute l’un des temps forts de cette journée du 4 septembre 2023. Conviés à la cérémonie d’investiture du président du CTRI, Alain-Claude Bilie-By-Nze, Rose Christiane Ossouka Raponda ou encore Denise Mekam’ne, ont copieusement été hués sur leur parcours, par la population.

Si la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité le 30 août dernier permet à l’écrasante majorité de la population d’espérer ouvrir une nouvelle page plus glorieuse du pays, elle n’a pas pour autant effacé les humiliations et la condescendance des dirigeants de l’ancien pouvoir. Comme une sorte de revanche, de nombreux Gabonais qui se sont massés aux abords de la présidence ont tenu à exprimer, à leur manière, leur ras-le-bol de ces visages.

Une humiliation en signe de revanche pour de nombreux Gabonais

En effet, alors que très peu de nos compatriotes espéraient les voir à cette cérémonie, Alain-Claude Bilie-By-Nze, Rose Christiane Ossouka Raponda et Denise Mekam’ne, sont tour à tour arrivés à pied aux abords du palais présidentiel par un chemin spécialement balisé. Tel un comité d’accueil, de nombreux compatriotes alignés le long du corridor, ont poussé des huées, en direction de ces personnalités, qui visiblement gênées, ont foncé droit, sans jamais lever la tête.



Notons que pour de nombreux compatriotes, Alain-Claude Bilie-By-Nze, le dernier Premier ministre d’Ali Bongo est le symbole du mépris vis-à-vis de la souffrance des Gabonais. En effet, en pleine crise de l’inflation, ce dernier avait tenu des propos méprisants en affirmant que plusieurs de nos compatriotes veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Une phrase qui passe d’autant plus mal aujourd’hui lorsqu’on sait à présent qu’ils sont nombreux à disposer de milliards, de l’argent public dans leurs domiciles.