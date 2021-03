Transgabonaise: lancement des réunions publiques d’information sur l’identification des personnes impactées

Dans le cadre du projet de réaménagement et d’exploitation de la route nationale 1 entre le PK24 et le PK105, la Société Autoroutière du Gabon (SAG) au nom du Comité Foncier porte à l’attention des personnes propriétaires, locataires ou exploitant établi de part et d’autre de la route sur ce tronçon, qu’au terme des enquêtes socio-économiques réalisées ces dernières semaines, des réunions publiques d’information sur l’identification des personnes impactées directement par les futurs travaux sera organisée selon le chronogramme arrêté ci-dessous :