Transgabonaise: la SAG annonce la finalisation des inventaires des parcelles impactées

La Société Autoroutière du Gabon porte à la connaissance du public que les inventaires des parcelles et des biens affectés par le projet de réaménagement de la Transgabonaise entre les tronçons PK 50 – PK 75 et PK 95 – PK 105 ont été finalisés en mars 2021.

Des Comités Locaux de Suivi (CLS) ont été formalisés et installés afin d’accompagner et de suivre le processus de réinstallation. Un mécanisme de gestion des requêtes et plaintes (MGRP) a été également mis en place pour recueillir et traiter d’éventuelles réclamations.

Les listes des personnes affectées par le projet ont été remises aux présidents des différents comités locaux de suivi lors des réunions de consultations publiques relatives à l’annonce des dates butoirs tenues les 12 et 13 mars 2021. Les personnes affectées par le projet sont donc invitées à vérifier la présence de leurs noms sur les listes jusqu’au 22 mars 2021 pour les personnes vivant entre le PK 50 et le PK 62 d’une part, et le 03 avril 2021 pour celles vivant entre les tronçons PK 62 – PK 75 et PK 95 – PK 105 d’autre part.

Aucune réclamation ne pourra être reçue ni traitée au-delà de ces dates butoirs.

La Société Autoroutière du Gabon (SAG) est disponible pour répondre aux questions des personnes qui s’estiment affectées par le projet. Contact : 062 00 298 41 / Email : mgrp_par@arisenet.com

Le processus de signature des accords de compensation se fera à l’issue des dates butoirs ci-dessus indiquées.