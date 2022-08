Transfert: Boupendza signe en Arabie Saoudite pour 3 ans avec Al Shabab

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncé à Galatasaray et Fenerbahçe, le buteur gabonais vient de s’engager avec le club saoudien de Al Shabab. Après seulement un an, Aaron Salem Boupendza quitte déjà Al-Arabi et la Qatar League pour un bail d’une durée de 3 ans en Arabie Saoudite.

« C’est officiel ! Et personne ne l’a vu venir ! Al arabi vient de confirmer ce mardi 9 août le transfert D’Aaron Boupendza vers Al Shabab en première division d’Arabie Saoudite », est-il indiqué sur le site du club qatari.

Aaron Boupendza avec son maillot Al Shabab © D.R.

Du côté d’Arabie Saoudite c’est l’extase totale. Et pour preuve en moins de 24 heures, l’ancien du CF Mounana, des Girondins de Bordeaux et désormais d’Al Arabi est sur toutes les affiches et bannières digitales. Selon des sources concordantes, l’attaquant des Panthères du Gabon s’est engagé pour les 3 ans à venir.

De quoi confirmer les rumeurs de départ mises en lumière par Al-Watan. « Après l’approbation de l’entraîneur Jorge Jesus, les tentatives ont commencé pour Boupendza », a indiqué l’un des principaux organes de presse du Qatar. Seul le retour en Turquie c’est pas pour maintenant.