Transfert: Axel Meye vers le champion d’Afrique le Wydad Casablanca

Annoncé du côté du club soudanais Al Hilal puis Trabzonspor en Turquie, Axel Meye Me Ndong devrait tout logiquement poursuivre son avenir en Botola Pro au Maroc. Et pour cause, le récent vainqueur de la Champions League Afrique Wydad Casablanca a décidé de passer à la vitesse supérieure pour enrôler l’international gabonais pour pallier le départ d’Inwi Guy Mbenza.

C’est assurément un coup de maître qu’est en train de réaliser le Wydad de Casablanca en cette fin de mercato estival. En effet, le vainqueur de la dernière Champions League Afrique de football serait rentré en discussions poussées avec l’international gabonais Axel Meye Me Ndong qui s’est adjugé le titre de 2e meilleur scoreur de l’élite Marocaine. Un choix qui irait aux antipodes de ce que la presse relaie depuis quelques semaines.

Des sources sûres, le numéro 10 des Panthères du Gabon étaitent en instance de transfert vers le club soudanais d’Al Hilal. C’est d’ailleurs, le coach dudit club, un certain Florent Ibenge, nouvel entraineur d’Al Hilal Omdurman, qui aurait personnellement contacté celui qui devrait devenir l’ancien joueur de l’Ittihad de Tanger. Mais ces contacts ne seraient que des prémices avortés par la volonté du gabonais de tutoyer les sommets.

Et quoi de mieux que faire partie d’un club capable de le mettre davantage en lumière tant sur lea continent qu’en Europe. Une chose est sûre, pour les rouges du Wydad Casablanca, c’est Axel Meye Me Ndong ou rien. Le président du champion, Saïd Naciri, qui aurait envoyé des émissaires pour clore une entente avec celui qu’il entrevoit comme le remplaçant idéal d’Inwi Guy Mbenza, meilleur buteur de l’élite parti en Arabie Saoudite. Nous y reviendrons !