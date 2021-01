Toyota détrône Volkswagen et s’installe au top du marché automobile mondial en volume

A n’en pas douter, la pandémie de Covid-19 a entraîné un certain nombre de changements majeurs dans le paysage économico-financier à travers le monde. Ainsi, d’un secteur à l’autre, la pandémie a bouleversé l’échiquier. C’est le cas notamment dans le secteur automobile où le géant japonais Toyota a ravi en 2020 à l’allemand Volkswagen, la place de numéro un mondial en volume.

Bien que fortement en baisse, les ventes en volume du géant nippon de l’automobile Toyota, lui auront permis de ravir la place de numéro un mondial au constructeur allemand Volkswagen. Dans un des secteurs les plus fortement impactés par la crise liée à la Covid-19, l’opérateur japonais a donc su atténuer la proportion de cet impact négatif.

En effet, ayant écoulé environ 9,53 millions de véhicules toutes marques du groupe confondues selon des chiffres publiés ce jeudi 28 janvier, Toyota est repassé en tête de ce classement, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2015. Avec 9,3 millions de véhicules en baisse de 15,2% d’après des chiffres publiés plus tôt ce mois-ci, le géant allemand accuse le coup.

Très prisée au Gabon où elle garnit notamment les parkings des différentes administrations à travers ses modèles phares que sont Hilux, TX ou Rav4, l’entreprise nippone a donc été « capable de poursuivre ses activités en mettant en place des mesures de prévention globales et en travaillant avec ses partenaires, dont ses fournisseurs et concessionnaires » comme l’a commenté le groupe dans son communiqué.

Fortement dépendante du marché européen très éprouvé par la crise sanitaire liée à la Covid-19, la marque fondée par Ferdinand Porsche a quant à elle, eu beaucoup plus de mal à se remettre du contexte économique actuel. Reste désormais à savoir si le virage stratégique basé sur la rentabilité et non le volume qu’elle a entamé en 2018, pourra lui permettre de retrouver sa place de numéro 1.