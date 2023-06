Tournée républicaine : Ali Bongo inaugure le centre de pêche à Mayumba

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de sa tournée républicaine, le président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba s’est rendu, le 12 juin dernier, à Mayumba dans la province de la Nyanga. Au cours de sa visite, le chef de l’État en a profité pour inaugurer le centre de pêche.

Dénommé Capama, le centre d’appui à la pêche artisanale de Mayumba, est un facteur de la diversification de l’économie. Véritable contributeur du PIB gabonais, la pêche est un secteur peu développé. Le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba n’a pas manqué de sensibiliser la population ninoise sur son implication dans le développement de notre pays.

L’ouvrage s’étend sur 2 640 m2, dispose d’un pool administratif et technique de 10 pièces, de 16 places de vente, de 4 postes d’écaillage, d’un grand parking, ainsi que d’une chambre froide et d’une machine à glaçons dernière génération. Le Centre d’appui à la pêche artisanale de Mayumba répond aux standards internationaux en termes d’équipements, indique le ministère de la Pêche et de l’Économie maritimes via un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Ce nouveau centre de pêche implanté à Mayumba devrait permettre à de nombreux jeunes sans emplois d’avoir des activités génératrices de revenus. Dans un contexte où le pays travaille au développement de sa filière halieutique avec en prime le développement de l’industrie de transformation qui constitue encore un manque à gagner important pour l’économie nationale, cette nouvelle structure tombe à point nommé. Une aubaine pour les populations de ladite localité.

Aicha MINKOH

Journaliste stagiaire